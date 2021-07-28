Кейлі Маккіоун з Австралії на емоціях використала ненормативну лексику.

Курйозний епізод стався на Олімпіаді в Токіо після змагань з плавання на дистанції 100 метрів на спині у жінок.

Австралійська плавчиня Кейлі Маккіоун, яка перемогла в запливі, вилаялася в прямому ефірі. Причому австралійка зробила це у зверненні до своєї матері.

Журналіст запитав спортсменку, що б вона хотіла передати своїй мамі та сестрі з нагоди завоювання золотої медалі.

Маккіоун випалила: "F*ck yeah!"("Так, б***ь!"), після чого швидко зрозуміла, що наробила, поклала долоню до рота і слідом сказала: "Oh sh*t" ("Л*йно").

Журналіст, який брав інтерв'ю у спортсменки, у відповідь розсміявся.

Starting a “best daily moments of the Olympics” thread with this Hall of Fame entry from Kaylee McKeown after winning gold: pic.twitter.com/6NVuOnUfss — Josh Butler (@JoshButler) July 27, 2021

Читайте такожТелевізійний човен ледь не задавив спортсменів на Олімпіаді (відео)

Олімпіада-2020: головне

Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

Олімпійські ігри: медальний залік після четвертого дня.

Автор: Антон Дудар