Зірка українського спорту Еліна Світоліна вилетіла з турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США).
Перша ракетка України на стадії 1/8 фіналу поступилася з розгромним рахунком американці Джесіці Пегулі (№24 WTA).
Еліна Світоліна (Україна) - Джессіка Пегула (США) - 1:6, 1:6
Це була третя зустріч тенісисток, тепер рахунок 2:1 на користь Пегули. В 1/4 фіналу Пегула зіграє проти білоруски Вікторії Азаренко (№32 WTA).
Ця поразка суттєво зменшила шанси Світоліної кваліфікуватися на Підсумковий турнір. Тепер вже 27-річна українка мусить сподіватися, що конкурентки теж будуть допускати осічки. Наступними змаганнями для Еліни стане турнір WTA 250 на Тенеріфе, де вона очолить посів.
Нагадаємо, що Світоліна в оновленому рейтингу WTA втратила одну позицію.
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Індіан-Веллс: результати українок
- В одиночній сітці на турнірі від України стартували п'ять тенісисток.
- Марта Костюк вибула у другому колі. Даяна Ястремська також не змогла пробитися до третього раунду.
- Водночас Катерина Козлова в першому раунді програла росіянці Людмилі Самсоновій (4:6, 6:7), а Ангеліна Калініна на старті поступилася американці Шелбі Роджерс (6:7, 2:6).