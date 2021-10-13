Українська тенісистка змогла взяти лише два гейми.

Зірка українського спорту Еліна Світоліна вилетіла з турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США).

Перша ракетка України на стадії 1/8 фіналу поступилася з розгромним рахунком американці Джесіці Пегулі (№24 WTA).

Еліна Світоліна (Україна) - Джессіка Пегула (США) - 1:6, 1:6

Це була третя зустріч тенісисток, тепер рахунок 2:1 на користь Пегули. В 1/4 фіналу Пегула зіграє проти білоруски Вікторії Азаренко (№32 WTA).

Ця поразка суттєво зменшила шанси Світоліної кваліфікуватися на Підсумковий турнір. Тепер вже 27-річна українка мусить сподіватися, що конкурентки теж будуть допускати осічки. Наступними змаганнями для Еліни стане турнір WTA 250 на Тенеріфе, де вона очолить посів.

Нагадаємо, що Світоліна в оновленому рейтингу WTA втратила одну позицію.

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В одиночній сітці на турнірі від України стартували п'ять тенісисток.

Марта Костюк вибула у другому колі. Даяна Ястремська також не змогла пробитися до третього раунду.

Водночас Катерина Козлова в першому раунді програла росіянці Людмилі Самсоновій (4:6, 6:7), а Ангеліна Калініна на старті поступилася американці Шелбі Роджерс (6:7, 2:6).

Автор: Артем Будрін