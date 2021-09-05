Еліна Світоліна / фото REUTERS

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу US Open.

В 1/8 фіналу турніру "Великого шолома" українка обіграла екс-першу ракетку світу Сімону Халеп, яка зараз займає в світовому рейтингу 13-е місце.

Світоліна, яка посіяна під п'ятим номером, обіграла Халеп у двох сетах. Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився перемогою українки з рахунком 6:3, 6:3.

Таким чином, Світоліна вперше цього року пробилася до чвертьфіналу на турнірах "Великого шолому".

На US Open найкращим результатом українки поки що залишається вихід до півфіналу у 2019 році.

В 1/4 фіналу Світоліна зіграє з переможницею матчу Анжелік Кербер (Німеччина) - Лейла Фернандес (Канада).

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Автор: Антон Дудар