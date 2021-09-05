Українська тенісистка вибила з боротьби екс-першу ракетку світу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу US Open.

В 1/8 фіналу турніру "Великого шолома" українка обіграла екс-першу ракетку світу Сімону Халеп, яка зараз займає в світовому рейтингу 13-е місце.

Світоліна, яка посіяна під п'ятим номером, обіграла Халеп у двох сетах. Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився перемогою українки з рахунком 6:3, 6:3.

Таким чином, Світоліна вперше цього року пробилася до чвертьфіналу на турнірах "Великого шолому".

На US Open найкращим результатом українки поки що залишається вихід до півфіналу у 2019 році.

В 1/4 фіналу Світоліна зіграє з переможницею матчу Анжелік Кербер (Німеччина) - Лейла Фернандес (Канада).

Україна на US Open: головне

Еліна Світоліна залишилася єдиною представницею України на турнірі в одиночному розряді.

Даяна Ястремська вперше за три роки не змогла подолати перше коло на US Open. Також у першому колі турнір покинула Марта Костюк.

Ангеліна Калініна пройшла до другого кола, де поступилася екс-першій ракетці світу.

Ілля Марченко, Сергій Стаховський, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катаріна Завацька і Дар'я Снігур не змогли подолати кваліфікацію US Open.

Автор: Антон Дудар