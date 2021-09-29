Перша ракетка України розібралася з суперницею у двох сетах.

Українська тенісистка Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі в Чикаго з призовим фондом 565 тисяч доларів.

Світоліна, яка посіяна під першим номером, стартувала з другого кола. Її суперницею була американка Аманда Анісімова.

Українська тенісистка здобула перемогу в двох сетах - 6:4, 6:3. Матч тривав 1 годину і 20 хвилин.

У наступному колі Світоліна зіграє проти Олени-Габріели Русе з Румунії, яка раніше в Чикаго вибила з боротьби українку Катерину Козлову.

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Еліна Світоліна: результати в сезоні

У поточному сезоні Світоліна виграла один титул - наприкінці серпня вона стала переможницею іншого турніру в Чикаго.

До турніру в Чикаго найкращими результатами Світоліної в цьому сезоні були виходи в півфінал на турнірах в Штутгарті та Майамі.

На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.

Також Світоліна виступила на Олімпійських Іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.

Автор: Антон Дудар