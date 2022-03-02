Українка вийшла на гру у синьо-жовтій формі і знищила суперницю з розгромним рахунком 6:2, 6:1.

Перша ракетка України Еліна Світоліна провела блискучий переможний матч над росіянкою на турнірі WTA в мексиканському Монтерреї.

Про це повідомляє sport.ua.

За результатами жеребкування першою суперницею Еліни стала росіянка Анастасія Потапова. Через це українка написала лист-пояснення, що не гратиме проти тенісисток з Росії та Білорусі, якщо вони не отримають нейтрального статусу. В протилежному разі вона готова знятися з турніру.

Організатори турніру в Мексиці та WTA виконали умови Світоліної - Потапова грала без прапора, як індивідуальний учасник.

Матч тривав лише 1 годину та 4 хвилини. Суперницю було знищено з розгромним рахунком 6:2, 6:1.

Гру українка завершила ефектним віннером на прийомі, а після цього поклала руку на серце та подякувала усім.