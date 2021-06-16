Українка з семи спроб так і не змогла закрити другий сет.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№6 WTA) не змогла пройти стадію 1/8 на турнірі в Берліні, який проходить на трав'яному покритті.

До 1/8 Еліна потрапила автоматично, минувши поєдинки 1/16 фіналу. Світоліна поступилася росіянці Катерині Александровій (№34 WTA). У дев'ятому геймі другого сету українка мала сім сетболів на подачі, але реалізувати їх не змогла.

Еліна Світоліна - Катерина Александрова - 4:6, 5:7

Це була п'ята особиста зустріч тенісисток - до цього Світоліна не програвала Александровій.

Кривдниця Еліни в 1/4 фіналу поміряється силами з Беліндою Бенчіч зі Швейцарії (№12 WTA) або Петрою Мартич з Хорватії (№25 WTA).

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Еліна Світоліна: результати у 2021 році

Турнір у Берліні - десятий, на якому Світоліна виступала в цьому сезоні. Українці поки не вдалося виграти титул.

На Australian Open Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, де програла американці Джесіці Пегулі.

Що стосується інших турнірів, то в Абу-Дабі, Мельбурні й Досі Світоліна зупинилася у чвертьфіналі, в Дубаї вилетіла вже в другому колі. Її найкращими результатами стали півфінали в Маямі та Штутгарті. І там, і там Еліна програла першій ракетці світу Ешлі Барті.

На Ролан Гаррос-2021 Світоліна поступилася представниці Чехії Барбарі Крейчиковій, яка в підсумку і виграла цей "Grand Slam".

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Автор: Артем Будрін