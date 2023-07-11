Еліна Світоліна подякувала Ігі Швьонтек після гри за допомогу Україні.

У вівторок, 11 липня, Еліна Світоліна сенсаційно перемогла Ігу Швьонтек в 1/4 фіналу Wimbledon-2023.

Зірка українського тенісу прокоментувала перемогу над першою ракеткою світу. Він відзначила силу своєї суперниці і подякувала польській тенісистці за допомогу Україні.

"Я грала цей поєдинок в неймовірній атмосфері. Матч був дуже важкий. Іга - сильна суперниця, неймовірний боєць. Я рада, що мені вдалося битися і виграти цей поєдинок.

Вона дуже допомагає українцям і Україні - не тільки словами, а й ділом. Було непросто грати проти неї. Вона одна з перших по-справжньому допомагала українцям, і це відчутна допомога для України. Тому дійсно не дуже просто грати проти когось, з ким поділяєш багато хороших моментів.

Але я дуже щаслива, що мені вдалося виграти. Велике спасибі за таку неймовірну підтримку.

Як я буду святкувати перемогу? Напевно, спершу вип'ю пива.

Я буду просто насолоджуватися моєю командою. Якби мені до початку турніру сказали, що я обіграю першу ракетку світу і вийду в півфінал, я б сказала, що ці люди втратили сенс.

Буду відновлюватися, потрібен масаж і потім буду готуватися до наступної битви", - сказала Світоліна на прес-конференції після матчу.

Відзначимо, що Світоліна і Швьонтек зустрічалися вдруге в кар'єрі. Рахунок в особистих зустрічах став 1:1.

Українська тенісистка вдруге у своїй кар'єрі зіграє в півфіналі Вімблдонського турніру. Раніше подібне досягнення їй підкорялося в 2019 році.

У півфіналі Wimbledon-2023 Еліна Світоліна зіграє проти Маркети Вондроушової з Чехії. Матч відбудеться у четвер, 13 липня.

Вас також можуть зацікавити новини: