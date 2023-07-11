У вівторок, 11 липня, Еліна Світоліна сенсаційно перемогла Ігу Швьонтек в 1/4 фіналу Wimbledon-2023.
Зірка українського тенісу прокоментувала перемогу над першою ракеткою світу. Він відзначила силу своєї суперниці і подякувала польській тенісистці за допомогу Україні.
"Я грала цей поєдинок в неймовірній атмосфері. Матч був дуже важкий. Іга - сильна суперниця, неймовірний боєць. Я рада, що мені вдалося битися і виграти цей поєдинок.
Вона дуже допомагає українцям і Україні - не тільки словами, а й ділом. Було непросто грати проти неї. Вона одна з перших по-справжньому допомагала українцям, і це відчутна допомога для України. Тому дійсно не дуже просто грати проти когось, з ким поділяєш багато хороших моментів.
Але я дуже щаслива, що мені вдалося виграти. Велике спасибі за таку неймовірну підтримку.
Як я буду святкувати перемогу? Напевно, спершу вип'ю пива.
Я буду просто насолоджуватися моєю командою. Якби мені до початку турніру сказали, що я обіграю першу ракетку світу і вийду в півфінал, я б сказала, що ці люди втратили сенс.
Буду відновлюватися, потрібен масаж і потім буду готуватися до наступної битви", - сказала Світоліна на прес-конференції після матчу.
Відзначимо, що Світоліна і Швьонтек зустрічалися вдруге в кар'єрі. Рахунок в особистих зустрічах став 1:1.
Українська тенісистка вдруге у своїй кар'єрі зіграє в півфіналі Вімблдонського турніру. Раніше подібне досягнення їй підкорялося в 2019 році.
У півфіналі Wimbledon-2023 Еліна Світоліна зіграє проти Маркети Вондроушової з Чехії. Матч відбудеться у четвер, 13 липня.