Еліна Світоліна в стартовому матчі US Open-2023 перемогла Анну-Лєну Фрідзам.

У вівторок, 29 серпня, перша ракетка України Еліна Світоліна розгромила Анну-Лєну Фрідзам у матчі першого раунду US Open-2023.

28-річна українка прокоментувала перемогу над представницею Німеччини. За словами Еліни, вона рада, що змогла вдало стартувати на турнірі серії "Великого шолома" після травми.

"Два тижні тому це було б нормально. Але оскільки я не грала в Цинциннаті і у мене були деякі проблеми зі здоров'ям, ця перемога і форма, яку я показала – прекрасний день. Я трохи турбувалася про своє здоров'я.

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Кращі гравці тут, кожен намагається перемогти вас і показати свою найкращу гру. Будь-яка перемога на турнірі "Великого шолома" - щасливий день", - наводить слова Еліни Світоліної The Tennis Letter.

Зазначимо, що Еліна Світоліна цього року здобула вже 10-ту перемогу в матчах на турнірах серії "Великого шолома". При цьому, в Австралії вона не грала. За цим показником це вже один з чотирьох найкращих сезонів в кар'єрі української тенісистки. Найбільше перемог було у 2019 році - 15.

У другому раунді Відкритого чемпіонату США з тенісу Еліна Світоліна зіграє проти Анастасії Павлюченкової.

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