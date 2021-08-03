Карстен Вархольм побив рекорд, який тримався 29 років.

Норвезький бігун Карстен Вархольм яскраво відреагував на свою перемогу на Олімпійських іграх в Токіо.

Вархольм переміг на дистанції 400 метрів з бар'єрами і при цьому встановив новий олімпійський рекорд.

Верхольм показав результат 45,94 секунди та став першим олімпійцем, який вклався в 46 секунд на цій дисципліні. Попередній рекорд належав американцеві Кевіну Янгу (46,78). Він був встановлений ще в 1992 році.

Але найцікавіше - це емоції Вархольма. Норвежець, здається сам не повірив у такий успіх - він схопився за голову і порвав на собі майку.

Karsten Warholm Breaks 400M hurdles record pic.twitter.com/4SAhwFbNzX — SportsMedia_ (@MediaWithSports) August 3, 2021

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Автор: Антон Дудар