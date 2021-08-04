Назар Коваленко обурений рішенням чиновників.

Спортивний арбітражний суд (CAS) залишив у силі рішення відсторонити українського легкоатлета Назара Коваленка від Олімпійських ігор в Токіо.

Коваленко, котрий виступає у дисципліні спортивна ходьба, до кінця сподівався довести свою невинуватість, але його доказову базу не сприйняли належним чином.

Назар повідомив прикру новину у своєму Facebook.

"Сьогодні у мене забрали моє право представляти Україну 5 серпня на Олімпійських іграх! Ситуація абсурдна і несправедлива у всіх відношеннях! Я є членом делегації, я не є дискваліфікованим, у мене не виявлений допінг, я заслужив місце представляти Україну в чесній боротьбі, але "ченухи" з Athletic Integrity Unit та CAS не захотіли визнати себе винними й створювати прецедент, а вирішили прийняти своє вбивче рішення!", - зазначив Коваленко.

"Я розчарований в тому що спортсмен не має ніяких прав, спортсмен завжди винен і відстояти себе майже неможливо, навіть коли ти НЕ ВИНЕН! Офіційно заявляю - я готуюсь на Олімпійські ігри в Париж 2024! Там я і завершу свою кар’єру як атлет!", - додав українець.

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Автор: Артем Будрін