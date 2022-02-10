Через коронавірус у збірної України дві втрати.

11 лютого на Олімпіаді в Пекіні пройде жіноча спринтерська гонка.

Початок гонитви - об 11.00. Україну представлять три біатлоністки, які стартуватимуть в такому порядку:

15. Ірина Петренко

57. Юлія Джима

70. Анастасія Меркушина

Наша збірна не використала навіть всі чотири квоти для заявки спортсменок, адже не назбирали кількість учасників.

Валентина Семеренко достроково покинула Пекін за станом здоров'я. А Олена Білосюк та Дар'я Блашко перебувають на самоізоляції через позитивні тести на COVID-19.

Жіноча естафета на Олімпіаді запланована на 16 лютого і залишається вірити, що до того часу ковід більше нікого не потурбує, а Блашко й Білосюк повернуться з лазарету.

Читайте такожУкраїнський гірськолижник встановив національний рекорд 21-го століття на Олімпіаді-2022

Олімпіада-2022: головне