Україна буде представлена шістьма біатлоністами в гонках переслідування.

У неділю, 13 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні пройдуть біатлонні гонки переслідування у жінок і чоловіків.

Згідно з регламентом, право виступити в персьюті отримали спортсмени, які фінішували в топ-60 за підсумками спринту.

Таким чином, у жіночій гонці переслідування Україну представлять: Юлія Джима (8 стартовий номер, +1:08 відставання від лідера), Анастасія Меркушина 24, +1:47) і Ірина Петренко (40, +2:27).

Жіноча гонка переслідування розпочнеться об 11:00 за київським часом.

У чоловічій гонці переслідування у складі української команди побіжать: Дмитро Підручний (13, +1:19), Артем Прима (15, +1:19) і Антон Дудченко (60, +2:51).

Чоловіча гонка переслідування стартує о 12:45 за київським часом.

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