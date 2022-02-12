У неділю, 13 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні пройдуть біатлонні гонки переслідування у жінок і чоловіків.
Згідно з регламентом, право виступити в персьюті отримали спортсмени, які фінішували в топ-60 за підсумками спринту.
Таким чином, у жіночій гонці переслідування Україну представлять: Юлія Джима (8 стартовий номер, +1:08 відставання від лідера), Анастасія Меркушина 24, +1:47) і Ірина Петренко (40, +2:27).
Жіноча гонка переслідування розпочнеться об 11:00 за київським часом.
У чоловічій гонці переслідування у складі української команди побіжать: Дмитро Підручний (13, +1:19), Артем Прима (15, +1:19) і Антон Дудченко (60, +2:51).
Чоловіча гонка переслідування стартує о 12:45 за київським часом.
Олімпіада-2022: головне
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходять з 4-го по 20 лютого 2022 року.
- Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
- Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
Результати українців за 11 лютого тут.