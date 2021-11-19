Новий біатлонний сезон стартує 27 листопада.

Головні тренери чоловічої та жіночої збірних України з біатлону Юрай Санітра та Урош Велепець назвали склади команд на перший етап Кубка світу.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

За чоловічу збірну виступлять Дмитро Підручний, Богдан Цимбал і Антон Дудченко, а також два спортсмени з команди Б, імена яких назвуть пізніше.

Жіночу збірну представлятимуть Анастасія Меркушина, Валя і Віта Семеренко, Юля Джима, Олена Білосюк, Ірина Петренко, а також Катерина Бех.

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Біатлонний сезон 2021-2022

Перший етап Кубка світу в Естерсунді відбудеться 27 і 28 листопада. 2 і 5 грудня там же пройде другий етап.

Всього в цьому сезоні заплановано 10 етапів. Кубок світу триватиме до 20 березня.

Також в цьому сезоні біатлоністів чекають Олімпійські ігри в Пекіні, які пройдуть з 4 по 20 лютого.

Автор: Антон Дудар