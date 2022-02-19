Тріумфатором загального медального заліку зимових Олімпійських ігор у Пекіні достроково стала збірна Норвегії.
Скандинавська країна посіла перше місце у медальному заліку Олімпіади-2022. Норвежці виграли 35 нагород (15 золотих, 8 срібних та 12 бронзових медалей).
Німеччина займає другу позицію з 11 медалями найвищої проби. В Китая на дві менше.
Норвегія вже встановила абсолютний рекорд за кількістю завойованих золотих медалей протягом однієї "білої" Олімпіади.
В останній день Ігор у Пекіні, 20 лютого, буде розіграно п'ять комплектів нагород, а тому медальний залік ще не остаточний (за винятком Норвегії, котра навіть математично недосяжна для конкурентів).
Олімпіада-2022: головне
- Україну представляло 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- Пекін став першим містом, яке прийняло як літні, так і зимові Олімпійські ігри.
- Україна виграла у Пекіні одну медаль - срібним призером став Олександр Абраменко в лижній акробатиці.
- На цих Олімпійських іграх брала участь 91 країна. Вперше на Іграх були представлені Гаїті та Саудівська Аравія.
- Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх дев'ять медалей: три золоті, дві срібні та чотири бронзові.