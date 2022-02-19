Норвегія достроково виграла Ігри.

Тріумфатором загального медального заліку зимових Олімпійських ігор у Пекіні достроково стала збірна Норвегії.

Скандинавська країна посіла перше місце у медальному заліку Олімпіади-2022. Норвежці виграли 35 нагород (15 золотих, 8 срібних та 12 бронзових медалей).

Німеччина займає другу позицію з 11 медалями найвищої проби. В Китая на дві менше.

Норвегія вже встановила абсолютний рекорд за кількістю завойованих золотих медалей протягом однієї "білої" Олімпіади.

В останній день Ігор у Пекіні, 20 лютого, буде розіграно п'ять комплектів нагород, а тому медальний залік ще не остаточний (за винятком Норвегії, котра навіть математично недосяжна для конкурентів).

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