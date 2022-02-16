Фристайліст Олександр Абраменко приніс збірній Україні першу медаль на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
У змаганнях з лижної акробатики 33-річний Абраменко у суперфіналі виконав потрійне сальто з п'ятьма гвинтами. Цей складний елемент судді оцінили в 116,50 бала. Цього вистачило для завоювання срібної медалі.
Китаєць став першим, а бронза дісталася представнику олімпійського комітету Росії.
Медаль Абраменка стала першою для збірної України на Іграх у Пекіні.
Фоторепортаж нагородження та виступу Абраменка
Успіх Олександра Абраменка: головне
- Абраменко став єдиним українським спортсменом, який здобув нагороди на двох зимових Олімпійських іграх. Це друга олімпійська нагорода в історії України у фристайлі. На Іграх у Пхенчхані-2018 Абраменко завоював золото.
Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх тепер уже дев'ять медалей: три золоті, дві срібні та чотири бронзові.