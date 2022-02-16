Олександр Абраменко увійшов в історію України.

Фристайліст Олександр Абраменко приніс збірній Україні першу медаль на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

У змаганнях з лижної акробатики 33-річний Абраменко у суперфіналі виконав потрійне сальто з п'ятьма гвинтами. Цей складний елемент судді оцінили в 116,50 бала. Цього вистачило для завоювання срібної медалі.

Китаєць став першим, а бронза дісталася представнику олімпійського комітету Росії.

Медаль Абраменка стала першою для збірної України на Іграх у Пекіні.

Фоторепортаж нагородження та виступу Абраменка

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