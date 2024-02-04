На війні з російськими загарбниками загинув чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь.

Про це повідомив почесний президент Федерації греко-римської боротьби України Вадим Кісіль на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Він зазначив, що Білоконь був рекордсменом української книги рекордів.

"Олександр був одним з найсильніших людей України. Ще у 2017 році в центрі Одеси він встановив рекорд України з переміщення людиною тягача з причіпом, заповненого людьми. У 2020 році Олександр Білоконь здобув Майстра спорту по богатирським іграм. Вічна памʼять, вічна слава Герою", - додав він.

Українські спортсмени на війні: що відомо

На початку жовтня міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що на війні з російськими загарбницькими військами загинув вже 361 український спортсмен та тренер.

Наприкінці грудня стало відомо, що внаслідок російського удару по Львову загинув український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу Bіктор Кобзистий.

У січні, під час чергового ракетного обстрілу Харкова, загинула дружина і маленька донька українського регбіста Володимира Машкіна, який служить в лавах Збройних сил України.

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