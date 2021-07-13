Роджер Федерер відчув проблеми з коліном.

39-річний швейцарський тенісист Роджер Федерер заявив про те, що пропустить Олімпійські ігри-2020 у Токіо, які розпочнуться 23 липня.

Дев'ята ракетка світу зробив відповідний допис в Instagram.

"Під час трав'яного сезону я знову відчув проблеми з коліном, і прийняв той факт, що я повинен знятися з Олімпійських ігор в Токіо. Я дуже засмучений, тому що можливість представляти Швейцарію завжди була великою честю для мене. Я вже почав відновлення з надією повернутися в АТР тур в кінці літа. Бажаю всій збірної Швейцарії удачі й буду підтримувати її здалеку", - написав Роджер на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що менше, ніж тиждень назад, Федерер вилетів з ганьбою з Вімблдону-2021. А місяць тому від участі на Олімпіаді у Токіо відмовився Рафаель Надаль через стан здоров'я.

Зазначимо, що Федерер брав золото Олімпіади в Пекіні-2008, а також срібло у Лондоні-2012. Швейцарець до того ж має 20 титулів серії "Великого шолому", як і Надаль. Два дні тому до цього славетного тандему приєднався і Новак Джокович.

Читайте такожОлімпіада-2020: стало відомо, хто представить Україну на тенісному турнірі

Олімпіада в Токіо: деталі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін