39-річний швейцарський тенісист Роджер Федерер заявив про те, що пропустить Олімпійські ігри-2020 у Токіо, які розпочнуться 23 липня.
Дев'ята ракетка світу зробив відповідний допис в Instagram.
"Під час трав'яного сезону я знову відчув проблеми з коліном, і прийняв той факт, що я повинен знятися з Олімпійських ігор в Токіо. Я дуже засмучений, тому що можливість представляти Швейцарію завжди була великою честю для мене. Я вже почав відновлення з надією повернутися в АТР тур в кінці літа. Бажаю всій збірної Швейцарії удачі й буду підтримувати її здалеку", - написав Роджер на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, що менше, ніж тиждень назад, Федерер вилетів з ганьбою з Вімблдону-2021. А місяць тому від участі на Олімпіаді у Токіо відмовився Рафаель Надаль через стан здоров'я.
Зазначимо, що Федерер брав золото Олімпіади в Пекіні-2008, а також срібло у Лондоні-2012. Швейцарець до того ж має 20 титулів серії "Великого шолому", як і Надаль. Два дні тому до цього славетного тандему приєднався і Новак Джокович.
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Олімпіада в Токіо: деталі
- Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня і пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".
- Витрати на ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу.
- Згідно з опитуваннями, більшість японців виступало проти проведення ігор у 2021 році. Вони хочуть, щоб їх відстрочили ще раз або ж взагалі скасували.
- Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.
- 25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета Олімпійського вогню.
- Україні на Олімпіаді в Токіо пророкують більше медалей, ніж на Іграх-2016 в Ріо.
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