Українка прибрала зі свого шляху представницю Італії.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№38 у світовому рейтингу) здобула чергову звитягу на турнірі WTA 250 в німецькому Гамбурзі. На стадії 1/4 фіналу 21-річна українка обіграла Сару Еррані з Італії (№105 WTA).

Даяна Ястремська (Україна) - Сара Еррані (Італія) - 7:6(4), 6:4

Суперниці провели на корті без семи хвилин дві години. Перший сет був для обох спортсменок важким, адже боротьба була безкомпромісною. Першу партію завершили тенісистки тай-брейком, на якому кращою була Ястремська.

Нагадаємо, що в поєдинку 1/8 фіналу проти Магдалени Френх Даяна теж перший сет взяла на тай-брейку і в підсумку тріумфувала з рахунком 2:0.

У півфіналі на Ястремську чекає представниця Румунії Єлена Габріела Русе (№198 WTA).

Змагання в Гамбурзі стали для Ястремської першими після довгої паузи, яка була спричинена розслідуванням у допінговій справі. Українка змогла довести свою непричетність до шахрайства в суді.

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Автор: Артем Будрін