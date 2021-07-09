Українська тенісистка Даяна Ястремська (№38 у світовому рейтингу) здобула чергову звитягу на турнірі WTA 250 в німецькому Гамбурзі. На стадії 1/4 фіналу 21-річна українка обіграла Сару Еррані з Італії (№105 WTA).
Даяна Ястремська (Україна) - Сара Еррані (Італія) - 7:6(4), 6:4
Суперниці провели на корті без семи хвилин дві години. Перший сет був для обох спортсменок важким, адже боротьба була безкомпромісною. Першу партію завершили тенісистки тай-брейком, на якому кращою була Ястремська.
Нагадаємо, що в поєдинку 1/8 фіналу проти Магдалени Френх Даяна теж перший сет взяла на тай-брейку і в підсумку тріумфувала з рахунком 2:0.
У півфіналі на Ястремську чекає представниця Румунії Єлена Габріела Русе (№198 WTA).
Змагання в Гамбурзі стали для Ястремської першими після довгої паузи, яка була спричинена розслідуванням у допінговій справі. Українка змогла довести свою непричетність до шахрайства в суді.
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Даяна Ястремська: позитивна допінг-проба
- Про позитивну допінг-пробу Ястремської стало відомо 7 січня. У пробі українки від 24 листопада 2020 року було виявлено заборонену речовину - метаболіти местеролону.
- З 7 січня вона тимчасово була відсторонена від участі в змаганнях.
- Ястремська одразу заперечила, що приймала заборонені речовини. За її словами, речовина могла потрапити в організм випадково.
- Даяна подавала апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS), але отримала відмову.
- Після цього вже ITF не задовольнив клопотання Ястремської з проханням скасувати її тимчасову дискваліфікацію.
- Даяна спростувала фейкову новину про потрапляння допінгу в її організм шляхом сексу.
- 22 липня Міжнародний незалежний трибунал зняв з Ястремської звинувачення в умисному вживанні допінгу.
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