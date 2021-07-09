Даяна Ястремська зіграла перший матч з листопада 2020 року.

Друга ракетка України Даяна Ястремська (№38 в рейтингу WTA) тріумфально стартувала на турнірі WTA-250 у Гамбурзі (Німеччина). Для 21-річної Даяни це була перша гра після того, як вона довела свою чесність у допінговій справі.

Суперницею українки в 1/8 фіналу була представниця Польщі Магдалена Френх (№145 в рейтингу WTA). Перший сет виявився напруженим, адже кожна з дівчат грала на максимумі. Даяна змогла виграти партію лише на тай-брейку - 7:6 (7:5).

У другому сеті Ястремська розбила вщент опонентку - 6:1. Дівчата провели на корті 1 годину 47 хвилин.

У чвертьфіналі турніру українка спробує обіграти італійку Сару Еррані (№105 в рейтингу WTA).

"Таке відчуття, ніби я виграла свій перший турнір. Я не грала з минулого листопада, мій теніс сьогодні був нестабільним. Але я така щаслива повернутися. Якщо чесно, я не знала, що буду першою сіяною. Я вперше граю в Гамбурзі, мені все подобається. Жодних цілей не ставлю, я просто хотіла повернутися і показати все, над чим я працювала", - поділилася емоціями після поєдинку Ястремська.

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Автор: Артем Будрін