Друга ракетка України Даяна Ястремська (№38 в рейтингу WTA) тріумфально стартувала на турнірі WTA-250 у Гамбурзі (Німеччина). Для 21-річної Даяни це була перша гра після того, як вона довела свою чесність у допінговій справі.
Суперницею українки в 1/8 фіналу була представниця Польщі Магдалена Френх (№145 в рейтингу WTA). Перший сет виявився напруженим, адже кожна з дівчат грала на максимумі. Даяна змогла виграти партію лише на тай-брейку - 7:6 (7:5).
У другому сеті Ястремська розбила вщент опонентку - 6:1. Дівчата провели на корті 1 годину 47 хвилин.
У чвертьфіналі турніру українка спробує обіграти італійку Сару Еррані (№105 в рейтингу WTA).
🇺🇦 Top seed @D_Yastremska is through with a straight sets win over Frech in Hamburg!#HamburgOpen | @hamburgopenpic.twitter.com/ag8qnw6w0e— wta (@WTA) July 8, 2021
"Таке відчуття, ніби я виграла свій перший турнір. Я не грала з минулого листопада, мій теніс сьогодні був нестабільним. Але я така щаслива повернутися. Якщо чесно, я не знала, що буду першою сіяною. Я вперше граю в Гамбурзі, мені все подобається. Жодних цілей не ставлю, я просто хотіла повернутися і показати все, над чим я працювала", - поділилася емоціями після поєдинку Ястремська.
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Даяна Ястремська: позитивна допінг-проба
- Про позитивну допінг-пробу Ястремської стало відомо 7 січня. У пробі українки від 24 листопада 2020 року було виявлено заборонену речовину - метаболіти местеролону.
- З 7 січня вона тимчасово була відсторонена від участі в змаганнях.
- Ястремська одразу заперечила, що приймала заборонені речовини. За її словами, речовина могла потрапити в організм випадково.
- Даяна подавала апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS), але отримала відмову.
- Після цього вже ITF не задовольнив клопотання Ястремської з проханням скасувати її тимчасову дискваліфікацію.
- Даяна спростувала фейкову новину про потрапляння допінгу в її організм шляхом сексу.
- 22 липня Міжнародний незалежний трибунал зняв з Ястремської звинувачення в умисному вживанні допінгу.
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