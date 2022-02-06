Олександр Большунов від радості стрибнув на подіум і відвалив передню частину п'єдесталу.

Російський лижник Олександр Большунов став олімпійським чемпіоном в Пекіні-2022, вигравши гонку на 30 кілометрів.

Під час нагородження призерів гонки Большунов на емоціях хотів застрибнути на п'єдестал, але трапився міні-казус. Конструкція не витримала ваги спортсмена, внаслідок чого у неї відвалилася передня частина. 25-річний росіянин не збентежився, хотів полагодити подіум, але не встиг це зробити і отримав золоту медаль на зламаній конструкції.

Нагадаємо, що рік назад Большунов зробив хамський вчинок на етапі Кубка світу, побивши суперника палицею.

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