Російський лижник Олександр Большунов став олімпійським чемпіоном в Пекіні-2022, вигравши гонку на 30 кілометрів.
Під час нагородження призерів гонки Большунов на емоціях хотів застрибнути на п'єдестал, але трапився міні-казус. Конструкція не витримала ваги спортсмена, внаслідок чого у неї відвалилася передня частина. 25-річний росіянин не збентежився, хотів полагодити подіум, але не встиг це зробити і отримав золоту медаль на зламаній конструкції.
Нагадаємо, що рік назад Большунов зробив хамський вчинок на етапі Кубка світу, побивши суперника палицею.
Олімпіада-2022: що потрібно знати
- В перший день змагань відбулася змішана естафета в біатлоні, де збірна України посіла 13-е місце.
- Загалом буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- Результати всіх змагань Олімпіади за 5 лютого тут.