Українська тенісистка привітала співвітчизників зі святом.

Перша ракетка України Еліна Світоліна привітала всіх українців з Днем вишиванки.

У своєму Instagram спортсменка опублікувала знімок, на якому вона позує в українській вишиванці.

"Вишиванка - це оберіг кожного українця, символ України і наша ідентичність", - підписала пост Еліна.

Раніше Еліна Світоліна повідомила, що вони з чоловіком Гаелем Монфісом чекають дитину.

Еліна Світоліна: досягнення в кар'єрі

Світоліна - бронзовий призер Літніх Олімпійських ігор-2020 в Токіо в одиночному розряді.

На рахунку української тенісистки 18 перемог у турнірах WTA (з них 16 в одиночному розряді).

У 2018 році Еліна виграла Підсумковий турнір WTA в одиночному розряді.

У 2021 році Світоліна виграла лише один титул - в кінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.

На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.

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