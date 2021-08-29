43 медалі наразі в скарбничці української команди.

29 серпня на Паралімпійських іграх у Токіо збірна України завоювала 9 медалей: дві золоті, п'ять срібних та дві бронзові.

Золоті нагороди Україні принесли легкоатлетка Оксана Зубковська та веслувальник Роман Полянський.

Три срібні медалі Україна виграла у плаванні: Андрій Трусов (400 м вільним стилем), Денис Остапенко (50 м на спині), Ілля Яременко (50 вільним стилем). Також срібло опинилося в руках нашої легкоатлетки Анастасії Мисник (штовхання ядра) та Наталії Олійник (пауерліфтинг, до 79 кг).

Олександр Назаренко став бронзовим призером з дзюдо у вазі до 90 кг. А Максим Веракса фінішував третім у дисципліні плавання (50 м вільним стилем).

Збірна України продовжує залишатися у топ-5 медального заліку Паралімпіади. У нашої команди 10 золотих медалей, 22 срібних і 11 бронзових.

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в Україні в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

Паралімпійські ігри: підсумки четвертого дня змагань для України.

Автор: Артем Будрін