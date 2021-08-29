Збірна України завоювала десяту нагороду найвищої проби в Токіо.

Збірна України 29 серпня завоювала ще дві золоті медалі на Паралімпійських іграх в Токіо.

Наша легкоатлетка Оксана Зубковська стала олімпійською чемпіонкою зі стрибків у довжину в Токіо. Українка у фіналі продемонструвала результат 5,54 метра. Зауважимо, що Зубковській належить світовий рекорд зі стрибків у довжину, який вона встановила у 2012 році на Іграх в Лондоні (6,60 м).

Також українець Роман Полянський здобув золоту медаль в академічному веслуванні на 2000 м класу PR1. На попередній Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро Роман став олімпійським чемпіоном на дистанції 1000 метрів у класі ASM1x.

На цю мить українська команда загалом має 39 медалей (10 золотих, 19 срібних, 10 бронзових).

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в Україні в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

Паралімпійські ігри: підсумки четвертого дня змагань для України.

Автор: Артем Будрін