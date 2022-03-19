Українська бігунка Ольга Ляхова втратила бабусю.

Відома українська спортсменка Ольга Ляхова поділилася трагічною історією, яка трапилася в її родині.

Українська бігунка у своєму Instagram опублікувала пост, в якому розповіла про смерть своєї бабусі, чиє серце не витримало війни, яку розв'язали російські війська в Україні.

"Її серце не витримало другої війни в житті. Хоча точна причина невідома. Прости мене за все. Я вірю, що ти знову щаслива на небесах і ти там зустрілася з дідусем. Ти назавжди залишишся в моєму серці...", - написала Ляхова.

30-річна спортсменка розповіла, що її бабуся померла в березні в Рубіжному (Луганська область). Там російські окупанти ведуть наступальну операцію.

Ляхова зазначила, що з 9 березня її бабуся перестала виходити на зв'язок, а 18 березня стало відомо про смерть жінки.

Ольга додала, що навіть не може приїхати поховати близьку людину, адже там ведуться активні бойові дії.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже третій тиждень.

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