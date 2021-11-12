Марина Бех-Романчук знялася у кліпі на пісню "Стань".

Зірка вітчизняного спорту Марина Бех-Романчук взяла участь у зйомках кліпу гурту "Антитіла" на пісню "Стань". Легкоатлетка постала в незвичному для себе образі спринтерки, а не стрибунки у довжину як в реальному житті.

"Божевільний досвід, море емоцій і фантастичний результат", - описала враження Марина в себе в Instagram.

"При написанні пісні ми надихалися атмосферою шкільних випускних, коли хлопці та дівчата зізнаються один одному в коханні, клянуться у вічній дружбі, ставлять цілі і вірять у свої мрії, коли все щиро і без фальші. Згодом з’явилася ідея кліпу. В голові виникали бігові доріжки, які відображали дорогу життя, великий простір, де кожен біжить по своїй лінії до мети", - розповів фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя про історію створення композиції.

Нагадаємо, що Бех-Романчук показувала нещодавно свою сексуальну фігуру з відпочинку.

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Марина Бех-Романчук: досягнення

На чемпіонатах світу найвищим досягненням для 26-річної Бех-Романчук є срібна медаль у 2019 році.

На чемпіонатах Європи українка перемагала у 2021 році (в приміщенні), а також вигравала срібло у 2018 році (на відкритому повітрі) і у 2019-му (в приміщенні).

Особистим рекордом українки є стрибок на 6,93 м.

На Олімпіаді в Токіо Бех-Романчук посіла п'яте місце. Спортсменка зізналася, що розчарована таким результатом.

Автор: Артем Будрін