Українські жінки обіграли бронзових призерок Олімпіади-2020.

Жіноча збірна України з баскетболу тріумфально розпочала відбірковий цикл на чемпіонат Європи 2023 року. У стартовому поєдинку кваліфікації "жовто-сині" здолали Францію.

Українки впевнено розібралися з титулованими суперницями, випередивши їх на майже 20 очок.

Україна - Франція - 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)

Найбільш ефективною баскетболісткою матчу визнана українка Аліна Ягупова, яка набрала 33 очки і додала до них шість підбирань та п'ять результативних передач.

Зауважимо, що Франція є однією з найпотужніших команд у світі. На літній Олімпіаді-2020 у Токіо француженки стали бронзовими призерками. Перед грою букмекери пропонували на Україну коефіцієнт 13, в той час, як на Францію всього 1,05.

Збірна України: відбір на Євро-2023

Українська збірна змагається за вихід на Євробаскет-2023 в одному квартеті з командами Франції, Фінляндії та Литви.

14 листопада Україна зіграє в гостях проти Фінляндії.

На Євробаскет-2023 вийдуть переможці своїх груп і чотири з десяти найкращих других місць.

Автор: Артем Будрін