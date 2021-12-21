Руська тенісистка Наталія Віхлянцева не зможе зіграти на Australian Open - 2022 через те, що вакцинувалася "Спутником V".
Про це спортсменка повідомила в Twitter.
Справа в тому, що російська вакцина "Спутник V" не сертифікована в Австралії.
"На жаль, цього року я не зіграю на Australian Open. Я дуже задоволена рівнем тенісу, який показувала на останніх турнірах, і хотіла б зіграти в Австралії, але "Спутник" поки не схвалений. Удачі всім учасникам і команді AO, яка завжди проводила приголомшливі турніри!",- написала Віхлянцева.
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Відзначимо, що росіянка на даний момент займає 194-е місце в рейтингу WTA. В одиночному розряді Віхлянцева перемагала тільки на турнірах ITF (2 рази).
Australian Open-2022: що відомо
- Перший в році турнір "Великого шолома" відбудеться в Мельбурні з 17 по 30 січня.
- Жеребкування турніру заплановане на 13 січня.
- Раніше організатори Відкритого чемпіонату Австралії заявили, що в турнірі зможуть взяти участь тільки повністю вакциновані гравці.
- Чинними переможцями Australian Open є японка Наомі Осака і серб Новак Джокович.