Хокеїсти клубу ЦСКА взяли участь у ганебній акції.

Гравці московського хокейного клубу ЦСКА вийшли на розминку перед поєдинком КХЛ проти "Ак Барса" у формі з літерою "Z", яка є символом повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також на формі команди були помічені елементи емблеми батальйону "Еспаньола", який бере участь у війні проти України.

Відповідні знімки прес-служба ЦСКА опублікувала в офіційному Телеграм-каналі клубу, повідомивши, що на розминку команда вийшла "в спеціальній формі".

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"Форма присвячена доблесним бійцям з військової організації "Еспаньола", які самовіддано захищають нашу батьківщину на найгарячіших ділянках фронту, не шкодуючи свого здоров'я і ризикуючи своїми життями.

"Еспаньола" - унікальне формування, в рядах якого б'ються спортивні фанати з усієї Росії", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що символічне вкидання шайби перед стартом гри зробив командир батальйону "Еспаньола" з позивним "Іспанець". Крім того, перед початком поєдинку на арені лунали слова підтримки бойовикам, а на матчі були присутні родичі ліквідованих окупантів.

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