20-річна представниця збірної олімпійського комітету Росії Анастасія Мішина потрапила в курйозну ситуацію під час інтерв'ю телеканалу BBC.
Мішина ділилася емоціями після того, як виграла золоту медаль в командному турнірі на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні. Журналіст поцікавився самопочуттям Насті після падіння з підтримки в довільній програмі. Проте Мішина не зрозуміла кореспондента і грубо відреагувала:
"Я ні х**а не зрозуміла", - сказала Мішина та засміялася.
Її партнери по команді теж реготали, а потім переклали їй питання.
"Це були останні п'ять секунд програми, тому все нормально", - все ж таки відповіла англійською мовою Анастасія.
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