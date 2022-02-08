Анастасія Мішина зганьбилася під час інтерв'ю телеканалу BBC.

20-річна представниця збірної олімпійського комітету Росії Анастасія Мішина потрапила в курйозну ситуацію під час інтерв'ю телеканалу BBC.

Мішина ділилася емоціями після того, як виграла золоту медаль в командному турнірі на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні. Журналіст поцікавився самопочуттям Насті після падіння з підтримки в довільній програмі. Проте Мішина не зрозуміла кореспондента і грубо відреагувала:

"Я ні х**а не зрозуміла", - сказала Мішина та засміялася.

Її партнери по команді теж реготали, а потім переклали їй питання.

"Це були останні п'ять секунд програми, тому все нормально", - все ж таки відповіла англійською мовою Анастасія.

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