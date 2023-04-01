Російська армія також зруйнувала 363 спортивних об’єкти в Україні.

Армія РФ станом на 1 квітня 2023 року орієнтовно вбила в Україні не менше 262 спортсменів своєю військовою агресією на території нашої держави. Нагадаємо, що нещодавно під Бахмутом загинув чемпіон України з десятиборства.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт під час зустрічі із президентом Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе, який перебуває в Україні з візитом, повідомляє Офіс президента.

Зокрема, керівник ОП Андрій Єрмак, який теж був присутній під час зустрічі, зазначив, що 90% представників російської гімнастики одночасно є членами клубу російської армії – ЦСКА, чим по суті представляють російських військових – саме тих, які щодня беруть участь у бомбардуванні, нищенні українських міст і вбивствах українців.

Відео дня

"Ми знаємо, що санкції – це кращий нелетальний спосіб впливу. Тому Україна наголошує на необхідності продовження санкцій. І один із їх видів – не давати російським та білоруським спортсменам можливості брати участь в Олімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях", - наголосив він.

Своєю чергою, Гутцайт розповів, що російська агресія забрала життя 262 спортсменів, які також мріяли взяти участь в Олімпійських іграх та міжнародних чемпіонатах. За його словами, також російська армія зруйнувала 363 спортивних об’єкти в Україні.

"Для нас дуже важливо, щоб на спортивних змаганнях та Олімпійських іграх не було спортсменів з Росії, тому що вони всі підтримують цю війну і відвідують заходи, що проводяться в підтримку цієї війни", – наголосив міністр.

Ватанабе підкреслив, що є другом України та української гімнастики. Він розповів, що відвідав Бучу, де на власні очі побачив наслідки дій російських військових, поспілкувався з місцевими мешканцями.

"Я відчуваю ваш біль. Ті, хто підтримують війну, – заслуговують на суворе покарання", – зазначив президент Міжнародної федерації гімнастики.

МОК прийняв антиукраїнське рішення щодо спортсменів Білорусі та РФ

Як повідомляв УНІАН, 28 березня виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету рекомендував міжнародним федераціям допустити російських і білоруських атлетів на змагання у статусі індивідуальних нейтральних спортсменів.

Своє обурення з цього приводу висловив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він назвав це ганебною колаборацією з Росією, та підкреслив, що такими діями МОК підтримує геноцид народу України.

1 квітня стало відомо, що Франція відмовилася приймати етап Кубка світу з фехтування через рішення про допуск до змагань російських та білоруських спортсменів.

Вас також можуть зацікавити новини: