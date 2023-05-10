Україна у цьому турнірі участі не бере через бойкот.

На чемпіонаті світу з дзюдо, який на даний момент відбувається у катарській столиці Доха, стався неприємний для росіян інцидент.

Як повідомляє портал Inside The Games, організатори турніру вигнали з трибун вболівальників, котрі прийшли з георгіївськими стрічками. Цих глядачів був ідентифіковано, після чого їх попросили покинути місце проведення змагань.

Вони не хотіли прибирати георгіївську символіку. Згодом організатори вирішили взагалі заблокувати їм доступ до трибун до кінця змагань.

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"Вони були глядачами, і їх попросили прибрати ці речі, але вони цього не хотіли. Тож їх вивели з місця події, і не дозволять увійти знову", - сказав представник Міжнародної федерації дзюдо.

Варто відзначити, що російські дзюдоїсти увійшли до заявки Індивідуальних нейтральних спортсменів. Загалом на турнірі є 17 представників країни-агресора, 14 з яких перебувають на контрактах в ЗС РФ, ЦСКА та Росгвардії.

Додамо, що українське керівництво вирішило бойкотувати цей турнір через допуск організаторами до змагань російських спортсменів.

Нагадаємо, що в середині квітня Міністерство молоді та спорту заборонило національним збірним України брати участь у міжнародних змаганнях, у яких виступатимуть спортсмени з Росії чи Білорусі. Якщо будуть виявлені факти порушення наказу, буде розглядатись питання про позбавлення спортивної федерації статусу національної.

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