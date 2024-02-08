Спортсмени країни-терориста не братимуть участі в Євро-2024 з кульової стрільби в Угорщині.

Російські спортсмени не виступлять на чемпіонаті Європи з кульової стрільби, який пройде в Угорщині.

Як повідомила головний тренер збірної Росії Тетяна Голдобіна, Європейська конфедерація стрілецького спорту (ESC) не допустила росіян до турніру.

"Питання участі наших спортсменів у міжнародних стартах досі не вирішене, тому поки ми не можемо виступати.

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Критерії участі для наших спортсменів якісь будуть, але нам поки нічого не підтверджують", - наводить слова Голдобіної росЗМІ.

Відзначимо, що в квітні 2023 року Міжнародна федерація спортивної стрільби (ISSF) погодилася повернути в змагання спортсменів з РФ і Білорусі після відповідних рекомендацій з боку Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Тоді в ISSF запланували створення комісії, яка буде визначати майбутній шлях повернення росіян і білорусів в змагання в нейтральному статусі. Однак перелік вимог для підтвердження нейтрального статусу атлетів РФ і Білорусі так і не був складений. Таким чином, росіяни і білоруси досі не можуть брати участь в будь-якому міжнародному змаганні.

Додамо, що чемпіонат Європи з кульової стрільби пройде в угорському місті Дьйор з 24 лютого по 3 березня.

На цьому турнірі будуть розіграні по дві путівки на Олімпіаду-2024 у чоловіків і жінок - у стрільбі з пневматичної гвинтівки і з пневматичного пістолета.

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