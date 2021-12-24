Традиційна гонка відбудеться 28 грудня.

28 грудня в німецькому Рупольдингу пройде щорічна Різдвяна гонка.

Гонка, в якій за кожну команду виступлять по два учасники, складатиметься з двох частин змішаної естафети: мас-старту і переслідування.

Україну в Різдвяній гонці представлять Юлія Джима і Дмитро Підручний.

Повний склад учасників

Німеччина-1: Ванесса Хінц / Бенедикт Долль

Німеччина-2: Яніна Хеттіх / Ерік Лессер

Австрія: Ліза Тереза Хаузер / Фелікс Ляйтнер

Італія: Доротея Вірер / Лукас Хофер

Канада: Емма Лундер / Скотт Гоу

Україна: Юлія Джима / Дмитро Підручний

Чехія: Маркета Давидова / Міхал Крчмаж

Фінляндія: Марі Едер / Теро Сеппяля

Швейцарія: Лена Хекки / Йоша Буркхальтер

Росія: Євгенія Буртасова / Матвій Єлісєєв

Різдвяна гонка: де та о котрій дивитися

Мас-старт розпочнеться о 19.00, а гонка переслідування - о 20.00.

В Україні гонку транслюватиме "UA: Перший".

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