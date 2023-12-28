Переможцями різдвяної гонки стали Джулія Сімон і Фаб'єн Клод з Франції.

У четвер, 28 грудня, відбулася Різдвяна гонка-2023 - щорічне комерційне змагання з біатлону.

Традиційно гонка пройшла на стадіоні "Фельтінс-Арена" в Гельзенкірхені (Німеччина).

У змаганнях брали участь 10 команд. Спочатку біатлоністи пробігли масстарт, за результатами якого було сформовано стартовий лист гонки переслідування. Призові місця розподілялися за результатами гонки переслідування.

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Переможцями гонки стали представники Франції Жюлія Сімон і Фаб'єн Клод. Друге місце зайняли Інгрід Тандреволл і Стурла Легрейд з Норвегії, а третіми до фінішу прийшли словенські біатлоністи Полона Клеменчич і Яків Фак.

Україну в гонці представляли Юлія Джима і Дмитро Підручний. Вони посіли п'яте місце.

Різдвяна гонка-2023: підсумкові результати

1. Жулія Сімон, Фаб'єн Клод (Франція) – 34.43,5 (3)

2. Інгрід Тандреволл, Стурла Легрейд (Норвегія) – 57,5 (3)

3. Полона Клеменчич, Яків Фак (Словенія) – 1.08,2 (2)

4. Яніна Геттіх-Вальц, Роман Реєс (Німеччина) – 1.10,1 (4)

5. Юлія Джима, Дмитро Підручний (Україна) – 1.30,5 (6)

6. Ханна Кебінгер, Бенедикт Долль (Німеччина) – 1.32,2 (7)

Нагадаємо, Різдвяна гонка проводиться в Німеччині з 2002 року.

Україна двічі перемагала в цьому турнірі - Оксана Хвостенко і Андрій Дериземля виграли в 2008 році, а Валя Семеренко і Сергій Семенов - в 2014-му.

Минулого року українські біатлоністи Юлія Джима та Антон Дудченко фінішували восьмими.

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