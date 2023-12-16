Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний.

У суботу, 16 грудня, у швейцарському Ленцерхайде пройшла чоловіча гонка переслідування в рамках третього етапу Кубка світу.

Перемогу в гонці здобув норвезький біатлоніст Йоханнес Бо. Спортсмен пройшов дистанцію з трьома промахами: одним на другому вогневому рубежі і двома - на третьому.

Другим фінішував норвежець Ендре Стремсхейм, який, допустивши по ходу гонки два промахи, на фініші показав відставання від Йоханнеса Бо в 24,7 секунди. Замкнув трійку лідерів ще один представник Норвегії - Стурла Холм Легрейд, який поступився переможцю 29,1 секунди з однією помилкою на четвертій стрільбі.

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Україну в цій представляли троє біатлоністів: Дмитро Підручний, Артем Прима і Тарас Лесюк.

Найкраще за всіх українців фінішував Дмитро Підручний. Він посів 20-е місце. Артем Прима завершив гонку 52-м, Тарас Лесюк - 53-м.

Кубок світу з біатлону. Ленцерхайде. Гонка переслідування. Чоловіки

1. Йоханнес Бо (Норвегія) (0+1+2+0) 32:30,0

2. Ендре Стремсгайм (Норвегія) (1+0+0+1) +24,7

3. Стурла Легрейд (Норвегія) (0+0+0+1) +29,1

...

20. Дмитро Підручний (Україна, 0+2+1+0) +2:07.5

52. Артем Прима (Україна, 2+1+1+2) +5:00.7

53. Тарас Лесюк (Україна, 1+0+1+2) +5:24.1

Нагадаємо, третій етап Кубка світу з біатлону в швейцарському Ленцерхайде стартував 14 грудня і триватиме до 17 грудня.

У загальному заліку Кубка світу з біатлону лідирує норвежець Йоганнес Бо. Серед українців найвищу позицію займає Дмитро Підручний - 35-е місце.

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