Збірна України у складі Меркушиної, Джими, Петренко та Дмитренко фінішувала у топ-10.

У неділю, 10 грудня, в австрійському Хохфільцені пройшла класична жіноча естафета в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону.

Виграла гонку збірна Норвегії. Команда у складі Юні Арнеклейв, Маріт Ісхол Скоган, Каролін Оффігстад Кноттен і Інгрід Ландмарк Тандреволд пройшла гонку без штрафних кіл, використавши шість додаткових патронів.

Другими до фінішу прийшли шведські біатлоністки, які поступилися норвежкам на фініші 31,6 секунди. Замкнула трійку найсильніших збірна Франції з відставанням від переможниць на 1 хвилину і 1,5 секунди: команда в цій гонці зайшла на одне штрафне коло і використовувала вісім додаткових патронів.

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Збірну України в гонці представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Ірина Петренко та Христина Дмитренко. "Синьо-жовті" невдало почали естафету, коли слабку стрільбу і швидкість показала Меркушина, і в підсумку команда фінішувала 10-ю.

Кубок світу з біатлону. Хохфільцен. Естафета. Жінки

1. Норвегія (0+6) 1:07:39,0

2. Швеція (0+10) + 31,6

3. Франція (1+8) + 1:01,5

4. Італія (0+5) + 1: 14,7

5. Німеччина (0+7) +1:22,9

6. Австрія (0+10) + 2: 20,1

...

10. Україна (0+10) + 3: 06,4

Відзначимо, що раніше в Хохфільцені пройшла чоловіча естафета, яку також виграла збірна Норвегії. Збірна України посіла п'яте місце.

Нагадаємо, новий сезон Кубка світу з біатлону стартував 25 листопада. Перший етап змагань пройшов у шведському Естерсунді.

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