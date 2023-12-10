Українські біатлоністи фінішували на 5-й позиції.

У неділю, 10 грудня, в австрійському Хохфільцені пройшла класична чоловіча естафета в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону.

Переможцями гонки стали біатлоністи з Норвегії, другими до фінішу прийшли французи, третіми фінішували представники Німеччини.

Збірна України завершила гонку на п'ятій позиції. "Синьо-жовті" виступили в наступному складі: Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Артем Прима і Антон Дудченко.

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Артем Тищенко завершив перший етап без промахів та передав естафету з відставанням 37,7 секунди від лідера. Дмитро Підручний використав 1 додатковий патрон, передавши естафету на 4 місці з відставанням 41,8 секунд. Артем Прима завершив свій етап на 5-й позиції із відставанням на 2.01,8. Він використовував при стрільбі 2 додаткові патрони. Дудченко на четвертому етапі відстрілявся без помилок.

Кубок світу. Хохфільцен. Естафета. Чоловіки

1. Норвегія - 1.15.38, 5 (0+5)

2. Франція - +28,7 (0+6)

3. Німеччина - +1.06,9 (1+9)

4. Італія - +1.24,1 (0+11)

5. Україна - +2.24,9 (0+3)

Нагадаємо, новий сезон Кубка світу з біатлону стартував 25 листопада. Перший етап змагань пройшов у шведському Естерсунді.

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