Магнус Карлсен захищає чемпіонський титул у поєдинку з Яном Непомнящим.

У Дубаї в ці проходить матч за звання чемпіона світу з шахів між норвежцем Магнусом Карлсеном і росіянином Яном Непомнящим.

У мережі набрав популярність відеоролик з реакцією Карлсена на грубу помилку Непомнящєго в дев'ятій партії.

Норвежець вкрай здивувався, коли побачив помилку суперника, і якийсь час не міг прийти до тями. На його обличчі читалося: "Не може бути". Очевидно, Карлсен вирішив перевірити ще раз - можливо, він щось не додивився.

"Я був здивований помилкою суперника. Дуже несподівано, коли ти можеш виграти фігуру просто так. Як сказав Ян, це просто якась невдача, особливо враховуючи, що навіть після помилки немає ніякого продовження. Просто абсурдний хід", - прокоментував ситуацію Карлсен.

За добу відео на YouTube-каналі Chesscom India набрало понад 300 тисяч переглядів.

Карлсен - Непомнящий: що потрібно знати

Матч за звання чемпіона світу з шахів-2021 проходить з 24 листопада по 16 грудня. Суперники проведуть 14 партій.

Чинний чемпіон світу Карлсен вже вп'яте проводить матч за титул чемпіона світу, а Непомнящий - вперше. Росіянин отримав право зустрітися з норвежцем, перемігши на турнірі претендентів.

На цю мить Карлсен і Непомнящий зіграли десять партій. Норвежець веде з рахунком 6,5 на 3,5. Карлсен виграв шосту, восьму і дев'яту партії, а решта завершилися внічию.

Автор: Антон Дудар