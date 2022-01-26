Маркевич вважає, що в таких рекомендаціях не було потреби, оскільки кожен повинен бути патріотом своєї країни.

Заслужений тренер України, колишній голова Комітету збірних УАФ Мирон Маркевич прокоментував заборону українським спортсменам на спільні фото і відеозаписи з російськими спортсменами на Олімпіаді в Пекіні. Нагадаємо, що Міністерство у справах молоді та спорту рекомендувало нашим спортсменам не контактувати з росіянами на Олімпіаді.

"Тут і коментувати особливо нічого і, за великим рахунком, не було необхідності в таких вказівках. Кожен повинен бути патріотом своєї країни і чітко знати, де друг, а хто - ворог", - сказав Маркевич, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

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"Про які спільні фото, братання з росіянами може йти мова, якщо це країна-агресор, яка вбиває твоїх братів і сестер, яка захопила твої землі. Таке не можна прощати", - підкреслив він.

Маркевич зазначив, що найкращою відповіддю українських спортсменів на підступи ворога були б їх перемоги на змаганнях найвищого рівня.

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