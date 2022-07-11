Плутанина виникла через зрыст Сімони Байлз, який становить 1 метр 42 сантиметри.

Чотириразова олімпійська чемпіонка і 19-разова чемпіонка світу зі спортивної гімнастики Сімона Байлз розповіла про курйозний випадок зі свого життя.

У четвер, 7 липня, 25-річна спортсменка стала наймолодшою володаркою Президентської медалі свободи, яку вручив їй особисто президент США Джо Байденом.

У своїх соцмережах Байлз розповіла, що на шляху додому з Вашингтона в літаку бортпровідниця серйозно прорахувалася в її віці і запропонувала їй дитячі розмальовки.

"Мені спробували дати розмальовку, коли я сіла в літак. Я відповіла: "Не потрібно, мені 25 років", - розповіла Байлз.

Дана плутанина виникла через зріст гімнастки, який становить 1 метр 42 сантиметри.

На щастя, інший член екіпажу запропонувала Байлз більш доросле задоволення.

"Інша стюардеса дала мені алкогольний коктейль, так що все в порядку", - додала Сімона.

Однак навіть тоді спортсменку запитали, чи достатньо вона доросла, щоб пити даний коктейль, коли його принесли.

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