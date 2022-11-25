Відповідного відкритого листа ініціювали група 1+1 media та Національна федерація фехтування України в межах проекту "Спортивний фронт".

У суботу, 26-го листопада, у швейцарській Лозанні відбудеться конгрес Міжнародної федерації фехтування (FIE), під час якого буде розглядатися подальший статус участі спортсменів з росії та білорусі в змаганнях та турнірах. До того ж на порядку денному засідання — ратифікація рішення Виконавчого комітету щодо призначення тимчасового президента. Раніше FIE очолював російський мільярдер Алішер Усманов.

Саме тому група 1+1 media спільно з Національною федерацією фехтування України звернулись до Еммануеля Каціадакіса, виконувача обов’язків президента організації, з проханням не допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань у будь-якому статусі, зокрема й нейтральному. У відповідному відкритому листі ініціатори зазначили:

"На передовій загинули 179 українських спортсменів і тренерів. До того ж росія цинічно зруйнувала понад 111 спортивних об'єктів, серед яких — фехтувальний зал у Харкові та Миколаївський фаховий коледж фізичної культури, у якому навчалися видатні спортсмени, Олімпійські чемпіонки — Ольга Харлан, Олена Хомрова. Постраждали всі навчальні аудиторії, гуртожиток, фехтувальний зал. Окрім цього, росія продовжує використовувати спорт як спосіб пропаганди. російські спортсмени відкрито підтримують війну в Україні, а також доєднуються до концертів-мітингів кремлівського режиму.

Відео дня

Ми переконані: поки триває війна в Україні, російським та білоруським спортсменам не місце у великому спорті. Цю тезу підтримує кожен українець та мільйони людей по всьому світу. Адже спортивні майданчики завжди були місцем для визнання не лише професійних якостей спортсменів, а й, насамперед, моральних та етичних".

Також автори доповнили офіційний лист відеозверненням української фехтувальниці на шаблях, олімпійської чемпіонки Ольги Харлан, що створене в межах комунікаційної кампанії 1+1 media — "Спортивний фронт".

"Щодня я відчуваю біль, який приносить людям війна. Він пронизує моє серце, мов гостра шабля. І так щоразу, коли я чую про загрозу ракетного удару по моєму рідному Миколаєву. По місту, де зараз перебувають мої батьки, вся моя рідня, друзі, тренери. Їм доводиться ховатися у підвалах, щоб вижити. Усім українцям щодня доводиться боротися за свої життя.

Ми, спортсмени, маємо боротися за них на своєму фронті. Не мовчати, як це роблять російські та білоруські спортсмени. А діяти, як одна команда. І наш фінальний удар – це повна ізоляція російського та білоруського спорту у світі", — зазначила Ольга Харлан у відео.

Відео: https://youtu.be/zcqalNQR-m0

Ролик доступний до перегляду та поширення у соціальних мережах групи 1+1 media та на YouTube-каналах 1+1 і ТСН. Також соціальна кампанія транслюється в межах телемарафону "Єдині новини".