Єдину золоту медаль для України завоював Андрій Кулик.

Збірна України з греко-римської боротьби завоювала 14 медалей на Гран-прі Німеччини в Дортмунді, що стало найкращим показником серед усіх збірних.

В активі українських спортсменів 1 золота медаль, 6 срібних і 7 бронзових. У командному заліку Україна фінішувала третьою.

Чемпіоном змагань у Німеччині став Андрій Кулик. Він виступає у ваговій категорії до 72 кг.

Срібні нагороди вибороли Корюн Саградян (до 55 кг), Владислав Кузько (до 60 кг), Максим Лю (до 63 кг), Ленур Теміров (до 67 кг), Максим Євтушенко (до 72 кг), Мадамін Мірзоєв (до 82 кг).

Бронзовими призерами турніру стали Віктор Петрик (до 60 кг), Олександр Грушин (до 63 кг), Євген Дубовик (до 72 кг), Артур Політаєв (до 77 кг), Ясаф Зейналов (до 77 кг), Володимир Яковлєв (до 82 кг), Сергій Омелін (до 97 кг).

Медальний залік Гран-прі Німеччини

Німеччина - 4 золота + 2 срібла + 5 бронз (11)

Франція - 2+0+2 (4)

Україна - 1+6+7 (14)

Литва - 1+0+1 (2)

Данія - 1+0+0 (1)

Додамо, що для збірної України турнір в Німеччині став одним з етапів підготовки до чемпіонату світу-2022, який пройде з 10 по 18 вересня в сербському Белграді.

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