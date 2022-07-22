Василь Павельєв загинув під час виконання бойового завдання.

Чемпіон України серед аматорів стронгмен Василь Павельєв загинув, захищаючи свою країну від російської агресії.

Павельєв був співробітником патрульної поліції Києва. Під час виконання бойового завдання він потрапив під ворожий обстріл і був убитий. Разом з ним загинув його колега Олег Волошин.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Києва.

"20 липня загинули друзі та колеги – патрульні Василь Павельєв та Олег Волошин. Загинули, виконуючи бойове завдання, захищаючи Україну. Усміхненими, позитивними, відповідальними, справжніми – такими ми будемо завжди їх пам'ятати. Порядні і мужні чоловіки, відважні воїни, які любили життя і загиблі, щоб всі ми могли жити у вільній Україні. Цієї втрати ми не забудемо і не пробачимо нашим ворогам! Спіть спокійно, друзі! Спасибі вам за мирне небо!", - йдеться в повідомленні.

Також свої співчуття у зв'язку із загибеллю Павельєва висловила і Федерація стронгменів України.

"Василь був світлим, скромним, добрим, відвертим хлопцем. Який любив і служив Україні і народу. Світла пам'ять тобі, друже! Схиляємо голови ... дякуємо за твій подвиг....

Ми тебе ніколи не забудемо... прапор України на змаганнях підніматиметься на твою честь ... Герої не вмирають! Вони відлітають на небо і продовжують його тримати над нами", - йдеться в заяві.

Раніше УНІАН повідомляв, що на початку липня в результаті артилерійського обстрілу під Бахмутом Донецької області загинув колишній футболіст київського "Динамо" Сергій Баланчук.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 149-й день.

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