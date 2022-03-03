Також Міжнародний паралімпійський комітет відхилив заявки росіян та білорусів на участь у Паралімпійських іграх.

Понад 100 міжнародних спортивних федерацій підтримали Україну та ввели санкції проти Російської Федерації і Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Зазначається також, що Міжнародний паралімпійський комітет відхилив заявки росіян та білорусів на участь у Паралімпійських іграх, які розпочинаються 4 березня в Пекіні.

Крім того, спортсмени та офіційні особи Росії та Білорусі не братимуть участі в Європейському олімпійському фестивалі Вуокатті-2022.

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