Ламін Діак / фото REUTERS
Екс-президент Всесвітньої легкоатлетичної асоціації (раніше вона називалася Міжнародною федерацією легкої атлетики, IAAF, - Прим.) Ламін Діак помер у віці 88 років.
Про це повідомляє Reuters.
Діак пішов з життя у себе на батьківщині - в Сенегалі.
"Він помер вдома приблизно о другій годині ночі природною смертю",-повідомив син екс-керівника світової легкої атлетики Массата Діак.
Адвокати сенегальця, який був засуджений за корупцію, під час розгляду справи заявляли, що у нього є проблеми зі здоров'ям і в разі вироку він помре у в'язниці.
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Ламін Діак: корупційний скандал
- Діак очолював всесвітню легкоатлетичну асоціацію з 1999 по 2015 роки.
- У 2015 році він покинув свій пост, ставши фігурантом гучного допінг-скандалу, пов'язаного з Росією, в результаті якого членство Всеросійської федерації легкої атлетики в IAAF було призупинено.
- У вересні 2020 року суд Парижа засудив Діака до чотирьох років позбавлення волі - двох років реального тюремного терміну і двох років умовно. Також його оштрафували на 500 тисяч євро.
- Він був визнаний винним у корупції - зокрема, в отриманні хабарів від спортсменів, підозрюваних у застосуванні допінгу, з метою приховати результати позитивних тестів, а також у зловживанні довірою.
- Діака також звинувачували в отриманні грошей з Росії з метою приховування антидопінгових проб російських спортсменів.
- Діак не відбував реальний тюремний термін. На момент винесення вироку йому було 87 років, і суд порахував, що він не може бути поміщений під варту за станом здоров'я. Крім того, через кілька місяців після вироку з тієї ж причини суд зняв заборону на виїзд Діака з території Франції.