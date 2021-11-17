Організація понад 15 разів продовжувала санкції проти Росії.

Конгрес Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics) продовжив санкції щодо Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

Відповідна заява розміщена на офіційному сайті World Athletics.

ВФЛА була позбавлена членства в Міжнародній федерації в листопаді 2015 року через антидопінгові порушення. Відтоді санкції застосовувалися понад 15 разів. Російські легкоатлети можуть виступати на міжнародних змаганнях тільки після отримання нейтрального статусу від World Athletics.

Рада World Athletics рекомендувала продовжити відсторонення ВФЛА до виконання усіх умов щодо реабілітації. Рекомендація була схвалена.

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Покарання для російських легкоатлетів за допінг: головне

Російських спортсменів не допустили на чемпіонат Європи-2021 з легкої атлетики в приміщенні.

У 2019 році у Всесвітній асоціації легкої атлетики головною причиною продовження дискваліфікації назвали той факт, що російські спортсмени продовжили працювати з тренерами, які раніше були визнані винними в махінаціях з допінгом.

Автор: Артем Будрін