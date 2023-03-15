Дік Фосбері помер у віці 76 років.

У віці 76 років пішов з життя легендарний олімпійський чемпіон Дік Фосбері.

Трагічну новину в соціальній мережі Instagram повідомив його колишній агент Рей Шульте. Пізніше цю інформацію підтвердили і на сторінках Олімпійського комітету США.

Легкоатлету в 2008 році діагностували лімфому (утворення злоякісних пухлин в лімфоцитах). Він довгий час боровся із захворюванням, але врешті-решт стався рецидив.

Відео дня

"З дуже важким серцем я змушений повідомити новину про те, що мій давній друг і клієнт Дік Фосбері помер після нетривалої боротьби з рецидивом лімфоми", - написав Рей Шульте.

Дік Фосбері є винахідником техніки стрибка у висоту "Фосбері-флоп" - стрибок спиною вперед, який зараз є стандартом для спортсменів у цій дисципліні.

Фосбері прославився на весь світ в 1968 році, коли у віці 19 років виграв олімпійське золото зі стрибків у висоту на змаганнях в Мехіко.

У фіналі Олімпіади-1968, поки більшість спортсменів продовжувало виконувати стрибки перекиданням, долаючи планку в положенні животом вниз, Фосбері єдиний стрибнув спиною до землі. Завдяки цій техніці він не тільки здобув перемогу на турнірі, але встановив новий олімпійський рекорд з результатом 2,24 метра.

"Як на мене, "флоп" був природним стилем виконання стрибків. Я просто був першим, хто його знайшов", - говорив Фосбері.

Примітно, що вже на наступних Олімпійських іграх 70% учасників використовували "Фосбері-флоп", а на змаганнях в 1980-му - 13 з 16 (тобто більше 80%).

Сам же Дік Фосбері пішов з великого спорту незабаром після Олімпійських ігор 1968 року і зосередився на навчанні в університеті.

Дік Фосбері був президентом Всесвітньої асоціації олімпійців і членом клубу чемпіонів міжнародної миротворчої організації "Мир і спорт", що базується в Монако.

У 1981 році Фосбері був включений до Зали легкоатлетичної слави США.

Вас також можуть зацікавити новини: