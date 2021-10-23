Радянський лижник В'ячеслав Веденін пішов з життя у віці 80 років.

На 81-му році життя помер дворазовий олімпійський чемпіон з лижних гонок В'ячеслав Веденін.

Про це повідомляє Федерація лижних гонок Росії.

Його серце перестало битися 22 жовтня, хоча 1 числа цього місяця він відсвяткував ювілей - 80 років. Ховати екс-спортсмена будуть в його рідному селі в Тульській області (Росія). Серед причин смерті називають те, що Веденін хворів тривалий час та мав проблеми з тромбами.

В'ячеслав Веденін: досягнення

Веденін став першим радянським лижником, який виграв олімпійське золото в індивідуальній чоловічій гонці. Це сталося в японському місті Саппоро в 1972 році. Того ж року В'ячеслав став олімпійським чемпіоном в командній естафеті.

Веденін виграв срібну медаль Олімпійських ігор 1968 року в гонці на 50 км. Окрім цього він є чотириразовим чемпіоном світу та 13-разовим чемпіоном СРСР.

Автор: Артем Будрін