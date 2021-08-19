Медаль Марії Андрейчик купили за солідну суму, а потім повернули її спортсменці.

Польська легкоатлетка Марія Андрейчик, яка завоювала срібну медаль Олімпіади в Токіо у метанні списа, виставила нагороду на аукціон, щоб допомогти хворій дитині.

Андрейчик сказала, що виручені гроші будуть спрямовані на операцію на серці для 8-місячного польського хлопчика Мілоша.

"Справжня цінність цієї медалі назавжди залишиться у мене в серці. Сама ж нагорода - це просто річ, але вона може сильно допомогти іншим людям замість того, щоб припадати пилом на полиці в шафі", - пояснила своє рішення Андрейчик.

На своїй сторінці в Instagram спортсменка повідомила, що медаль придбала мережа польських супермаркетів Zabka. За нагороду заплатили 125 тисяч доларів. Ця сума покриє половину витрат на операцію.

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Тепер же, як повідомляє cbcnews.com, стало відомо, що покупець повернув медаль спортсменці.

"Ми були зворушені красивим і надзвичайно благородним жестом нашої спортсменки, тому ми вирішили підтримати збір коштів для Мілоша. Ми також вирішили, що срібна медаль залишиться у пані Марії", - повідомили в компанії.

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Автор: Антон Дудар