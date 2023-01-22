Ігор Потєря в першому раунді нокаутував Маурісіо Руа.

У бразильському Ріо-де-Жанейро пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC 283, в рамках якого українець Ігор Потєря зустрівся з представником Бразилії Маурісіо Руа.

Поєдинок завершився достроковою перемогою Потєрі. Український боєць нокаутував колишнього чемпіона Pride і UFC в першому раунді.

Свою перемогу Потєря присвятив Україні та бійцям ЗСУ, які захищають Україну від російських окупантів.

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"Я готував правий боковий, суперник заходив на нього дуже часто, тому буквально все вийшло.

Слава Україні. Героям слава. Слава ВСУ. Україно, рідна, я тебе люблю. Сподіваюся, що ця перемога дасть щось моїй країні.

Супергерої - це ті, хто захищає мою країну, наші непереможні воїни. Для мене це вагома перемога, цей бій визначав взагалі, чи залишуся я в UFC", - прокоментував поєдинок Потєря.

Відео перемоги Потєря:

Ihor Potieria picks up his first UFC victory at #UFC283, spoiling the retirement fight of the legendary Shogun Rua. #UFC#MMApic.twitter.com/YJTFk7pJWR — MMA DIRT (@MMADIRTcom) January 22, 2023

Ігор Потєря здобув свою 20-ту перемогу в професійній кар'єрі і першу в UFC. Для нього цей бій став другим під егідою організації. Попередній поєдинок він програв Миколі Негумеряну.

Також Потєря є чемпіоном українського промоушену WWFC у напівважкому дивізіоні. У MMA у нього 19 перемог при двох поразках.

Маурісіо Руа, в свою чергу, зазнав свою 14-ту поразку в кар'єрі і третю поспіль. У попередньому поєдинку бразилець програв Овінсу Сен-Пре.

Після закінчення бою з втратою бразильський боєць оголосив про завершення професійної кар'єри.

Додамо, що в головній події вечора Джамал Хілл одноголосним рішенням суддів переміг Гловера Тейшеру в поєдинку за вакантний пояс в напівважкій вазі.

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